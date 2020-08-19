Режиму Олександра Лукашенка, який був президентом Білорусі протягом п'ятьох термінів, вже прийшов кінець

Як передає Politeka з посиланням на DW, таку думку висловив глава Бундестагу Німеччини Вольфганг Шойбле.

Він наголосив, що режиму Лукашенка прийшов кінець, і йому варто припинити насильство проти мирних протестувальників.

"Коли диктатору приходить кінець, найкраще знайти спосіб відмовитися від подальшого насильства", - вважає німецький політик.

Шойбле наголосив, що країни ЄС повинні чітко продемонструвати, що готові до використання всіх своїх можливостей для того, щоб наполягати на дотриманні прав людини, демократії та відмові від насильства.

Він також акцентував увагу на тому, що Європа не бажає перерозподілу сфер впливу, а всього-навсього усвідомлює свою відповідальність - в тому числі за сусідів.

"Коли виступають за права людини, принцип ненасильства, демократію, то це спрямоване не проти когось", - сказав політик.

Він наголосив на тому, що ситуація в Білорусі має бути врегульована ненасильницькими методами.

"Для диктатора в Білорусі було б розумним нарешті усвідомити, що кадри з демонстрацій, в тому числі тих, які він спробував організувати, говорять самі за себе", - додав він.

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