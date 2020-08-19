Співробітник прикордонної служби Білорусі, капітан Олександр Васько публічно засудив жорсткі розгони протестувальників правоохоронцями

За словами офіцера-прикордонника в/ч 2141, силовиків Лукашенко, які били громадян, складно назвати людьми. Він також зазначив, що людей об'єднало непереборне бажання жити у вільній країні, "вільній від диктатури і насильства".

Про це він сказав у відеозверненні, яким поділився YouTube-канал "TUT.BY. Політика" (щоб побачити відео доскрольте сторінку до кінця).

Капітан додав, що йому "хотілося кричати на весь голос", коли він дивився на події минулого тижня.

"Минулого тижня у мене в голові було питання - Як же так, ви ж наші пацани. Але з часом приходить осмислення і я змушений визнати, що це не наші пацани, їх людьми назвати складно", – сказав прикордонник про силовиків.

Він розповів, що служить в армії 13 років, йому хотілося служити народу, але зараз армія служить лише одній людині. Крім того, військовий звернувся з жорстким закликом до правоохоронних органів Білорусі.

"Я хотів охороняти мир і спокій на нашій землі, хочу цього і зараз, але поки поліція і армія захищають інтереси тільки однієї людини, це неможливо. Хочу звернутися до представників так званих правоохоронних органів. Сила не в зброї, не в тюрмах і не в автозаках. А сила в правді. У тому, щоб стріляти в беззбройних людей, немає честі. Виконайте свою клятву і будьте з народом", - заявив Васько.

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