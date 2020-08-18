Польща почала приймати біженців з Білорусі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Європейську правду".

Так, за даними ЗМІ, у Польщі приймають перших біженців з Білорусі та відкрили шлях для тих, хто відчуває себе в небезпеці через політичні переконання.

За словами заступника міністра закордонних справ Польщі Мартіна Пшідача, в міжнародному праві існує така річ як гуманітарна віза, а також надання притулку.

Втім, за його словами, Польща вже попросила своїх консулів і прикордонників про якнайшвидшу видачу віз в ситуації політичної загрози.

"Є різного роду прохання, поки одиничні, прохання про перетин кордону без відповідних документів. Ми таку стежку для тих, хто з політичних причин тікає зі своєї країни, відкрили, і вона відкрита для всіх, хто відчуває загрозу", - наголосив він.

Заступник глави МЗС зазначив, що такий крок Польщі не треба сприймати як заохочення до виїзду з Білорусі - це лише гарантія на випадок виникнення відповідних проблем.

При цьому, за його словами, деякі білоруси вже просили надати притулок у Польщі.

"Є випадки, коли в останні дні особи просили про таку підтримку з боку польської держави, і таку підтримку отримали", - сказав Пшідач.

Як відомо, протести в Білорусі почалися в ніч з 9 на 10 серпня, після оголошення результатів виборів президента, згідно з якими перемогу нібито отримав Олександр Лукашенко. Тисячі незгодних білорусів вийшли на вулиці, щоб відстояти свої голоси, які вони віддали за інших кандидатів. Через масові протести Лукашенко вивів на вулиці силовіків, які жорстоко розженяють мітинги, застосовуючи проти активістів силу.

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