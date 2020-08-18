РФ варто не лізти в справи Білорусі, а Україні дати спокій

Як передає Politeka.net, таку думку на своїй сторінці в Facebook озвучив російський політик Леонід Гозман.

За його словами, якщо Володимир Путін вирішити ввести війська в Білорусь, то це буде величезною помилкою.

"Білоруси будуть чинити опір! Вам важко в це повірити. Ви ставитеся до народу – до будь-якого, перш за все, до свого, але і до інших теж - з презирством. Для вас Білорус, як і українець або грузин – герой анекдоту", - зазначив політик.

Гозман впевнений, що білоруси не приймуть "братську допомогу".

"Вони будуть чинити опір незалежно від того, яку позицію займе Лукашенко – зрадить все і всіх, що найбільш ймовірно, або теж буде проти вас. У будь-якому випадку - це не Крим. Будуть жертви з обох сторін і, на жаль, масштабні. А ось потоку похоронок вам не пробачить і той нечисленний електорат, який вас поки ще підтримує", - упевнений російський політик.

За його словами, РФ варто дати спокій і так само вчинити з Україною.

"І Україну теж дайте спокій. Ви ж там, очевидно, програли, хоча крові пролили неміряно. Заберіть з Донбасу своїх трактористів, шахтарів і бандитів, дайте людям відновити все, що Ви там зруйнували", - заключив Гозман.

Раніше ми повідомляли, що Володимир Путін і Олександр Лукашенко вже двічі обговорили ситуацію в Білорусі, і дійшли згоди, що в разі загострення ситуації в частині зовнішніх загроз сторони будуть реагувати спільно відповідно до положень, передбачених Договором про колективну безпеку.

Нагадаємо, що Лукашенко назвав країну, в яку втік би в разі білоруського Майдану.

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