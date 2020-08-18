РФ варто не лізти в справи Білорусі, а Україні дати спокій
Як передає Politeka.net, таку думку на своїй сторінці в Facebook озвучив російський політик Леонід Гозман.
За його словами, якщо Володимир Путін вирішити ввести війська в Білорусь, то це буде величезною помилкою.
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Раніше ми повідомляли, що Володимир Путін і Олександр Лукашенко вже двічі обговорили ситуацію в Білорусі, і дійшли згоди, що в разі загострення ситуації в частині зовнішніх загроз сторони будуть реагувати спільно відповідно до положень, передбачених Договором про колективну безпеку.
Нагадаємо, що Лукашенко назвав країну, в яку втік би в разі білоруського Майдану.
Як повідомляла Politeka, Зеленський наплював на дипломатію і зірвався на Лукашенка: "наслідки будуть трагічними".
Також Politeka писала, що Лукашенко поплатився за розгін Майдану в Білорусі, ЄС прийняв жорстке рішення: "вже формуються...".