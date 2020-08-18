Все звучить так, ніби сказано зараз, а не кілька років тому

Убитий взимку 2015 року російський опозиціонер Борис Нємцов ще багато років тому невтішно відгукувався про президента Білорусі Олександра Лукашенка

У мережі з'явився фрагмент відео, в якому Нємцов розповів про те, що він думає про главу сусідньої держави.

Записом поділився блогер Մιtαuskαs, правда, не вказавши, в якому році його було зроблено.

Борис Немцов:



"Лукашенко – это такой славянский Каддафи, он беспредельщик. Он убийца, он диктатор, ему уже отступать некуда, он уже сжег все мосты, он совсем невменяемый. Диктатор там кровавый, беспредельный..." pic.twitter.com/8U4NYc3mrK — Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) August 17, 2020

На відео журналістка зазначає, що Нємцов був свідком Помаранчевої революції в Україні в 2004 році, і цікавиться, чи не стане він свідком революції в Росії, на що політик відповів:

"Чесно кажучи, я дуже сподіваюся на те, що доживу до моменту, коли, по-перше, гасло "Живе Білорусь" і білоруські прапори будуть вже офіційні. Друге, мені опозиція білоруська обіцяла, що зроблять мене почесним громадянином Білорусі. Заради цього варто, напевно, поїхати і брати участь, але... Я скажу так. Я думаю, що сам Лукашенко, він, звичайно, ны в яке порівняння з Кучмою і Януковичем не йде. Мені здається, що якраз Лукашенко – це такий слов'янський Каддафі. Тобто він беззаконник, він убивця, він диктатор, йому вже відступати нікуди, він вже спалив всі мости. Тобто, він вже зовсім неосудна людина. І у мене таке відчуття, що там "оксамитова" революція не може бути. Не тому, що народ поганий. Народ якраз дуже душевний, дуже нам близький ментально, дуже спокійний, між іншим. А диктатор там кривавий, безмежний, у нього руки по лікоть у крові. Тому чекати, що якась "оксамитова" революція трапиться, я думаю, не варто".

Зазначимо, що слова покійного Нємцова приголомшили користувачів.

"Нємцов розумів сутність правителів нашої Союзної держави вже давно. Знав, хто такі Путін і Лукашенко насправді, на що здатні, і говорив про це відкрито. Він був приречений – правду про себе йому не могли пробачити", "не дожив пророк", " не дожив, вбили варвари...", "Нам соромно, що не вберегли таку людину! Він все знав і завжди говорив правду! Всі його слова підтверджуються, які він говорив багато років тому", - пишуть люди в коментарях.

Як відомо, Борис Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в Москві.

Нагадаємо, Лукашенко навідріз відмовився залишати свій трон.

Як повідомляла Politeka, вибухи не замовкають, карателі Лукашенка стріляють без розбору.

Також Politeka писала, що Навальний назвав замовника вбивства Нємцова.