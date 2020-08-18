Український журналіст Павло Казарін пояснив, чому Білорусі не вдасться уникнути протистояння з Росією

За його словами, навіть якщо зараз протести в Білорусі не мають проєвропейських настроїв, з часом країна повністю повторить шлях України. Адже Росія не дозволить вийти зі своєї орбіти впливу ще одній країні.

Таку думку він озвучив у відеоблозі, передає Обозреватель.



"Білорусам не пощастило, як, втім, і українцям. У цих двох країн по сусідству живе імперія. І з цією імперією в українців і білорусів не дуже велика культурна дистанція. В результаті, імперія переконана, що все, чого заслуговують культурно близькі сусіди – - це поглинання. А будь – яка спроба до самостійності сприймається як зрада", - пояснив він.

Казарін нагадав, що в 2014 році, Україна випробувала це на собі - коли Росія вирішила відповісти на Майдан військовим вторгненням. Журналіст переконаний, що рано чи пізно те ж саме доведеться випробувати і Білорусі.

"І не важливо, чи хочуть сьогодні її жителі втекти від Росії в Європу. Москва сама змусить їх хотіти цього в майбутньому. Можливо, сьогодні протести в Білорусі йдуть тільки проти узурпатора. Але вони йдуть під національними прапорами, з національними символами. І вже цього достатньо, щоб викликати тривогу Москви, яка в кожному прояві незалежності бачить загрозу для самої себе", – сказав він.

Казарін додав, що сучасна Російська імперія не визнає суб'єктності народу. Отже, будь-яку спробу змінити цей підхід імперія сприймає як загрозу.



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