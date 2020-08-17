Чутки про те, що на мітинг на підтримку президента Олександра Лукашенка звозили бюджетників і працівників заводів, отримали чергове підтвердження

Більш того, за "екскурсію" в центр Мінська заплатити доведеться самим же білорусам, передає Politeka.net з посиланням на соцмережі.

Так, співробітник підприємства "Белшина" розповів про те, що за прохідний заводу намагаються відповісти на питання, за чиї гроші повезли людей до Мінська.

"Вчора і сьогодні пішли в автобуси. Сьогодні, там було сказано, Русецьким (Юрій Русецький-виконуючий обов'язки директора заводу масових шин – рим. ред) що їм оплатили... згодні були працівники, колективи трудові так вирішили і їм це оплатили. Всі здивовані, всі в шоці", - повідомляє чоловік у робочій формі заводу.

На думку блогера Vitauskasа, найімовірніше, гроші за поїздку будуть вирахувані із зарплати.

Тим часом президент Олександр Лукашенко приїхав на Мінський завод колісних тягачів і був освистаний. Причиною для народного гніву стали категоричні заяви політика.

Так, він підкреслив, що "ніколи ви не дочекаєтеся від мене, щоб я під тиском щось зробив", і що "їх (повторних виборів, - ред.) не буде".

Більш того, потім глава Республіки Білорусь почав виправдовувати дії спецназівців, які знущалися над затриманими учасниками протестів у центрі ізоляції правопорушників на Окрєстіна.

"Тепер про те, що хтось когось побив. Абсолютно вірно ... На Окрєстіна 2500 чи 2000 (затриманих), щоб ви знали. На Окрєстіна, не популярно, але скажу, отримали ті, хто там же, на Окрєстіна кидався на ментів. Ви знаєте хто?", – заявив Лукашенко.

Нагадаємо, дівчата кинулися обіймати красеня-військового, який опустив щит у Мінську.

Раніше Politeka писала, що Томенко пояснив причину і головну проблему протестів у Білорусі.

Також Politeka повідомляла, що Лукашенко назвав країну, в яку втік би в разі перемога білоруського Майдану.