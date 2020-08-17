У президента Білорусі Олександра Лукашенка є єдиний шлях залишитися при владі

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив депутат Київської обласної ради Олексій Дорошенко, передає Politeka.

Це, за словами експерта – звернутися за допомогою до Росії. Однак, пише політик, навіть Лукашенко цього не зробить, Кремль все одно буде змушений лізти в пастку в Білорусь, так як це є важливою частиною її імперської політики.

"Втручання РФ буде помічено з боку провідних світових держав і вони будуть зобов'язані в черговий раз вводити обмеження на політичні та економічні відносини з Росією. Навіть Німеччина, незважаючи на велике бажання отримати "СП-2", буде змушена переглянути це рішення", – вважає Дорошенко.

Також він назвав глибоко помилковою думку про те, що саннкції заходу мало впливають на економіку Росії.

"Фінансові ресурси, які залишилися у Москви для того, щоб відчувати себе імперією, тануть, як сніг під сонцем. Їх залишилося на 2-3 роки. Тому я радію будь-яким інфраструктурним проектам, які там починаються, оскільки фінансування йде не за рахунок доходів бюджету, а за рахунок накопичень", – пояснив свою думку експерт.

Тому, для України, вважає Дорошенко, прийнятний той варіант, при якому Росія буде вкладати більше коштів, ніж зараз, в Білорусь.

"Коли Москва почне вкладатися ще й у Мінськ, то швидкість витрат грошей, що залишилися, тільки збільшиться. А що буває з країною, яка не здатна обслуговувати свої великі амбіції, ми знаємо по СРСР", – підсумував депутат.

Politeka повідомляла, що президент Білорусі Олександр Лукашенко знову провів переговори з Володимиром Путіним. Під час телефонної розмови, лідери держав обговорили ситуацію в Білорусі. Глави держав провели ґрунтовні консультації з усіх питань.

"Лідери країн ще раз підтвердили домовленість, що в разі загострення ситуації в частині зовнішніх загроз сторони будуть реагувати спільно відповідно до положень, передбачених Договором про колективну безпеку", - йдеться в повідомленні.

Білорус загнали на Антимайдан Лукашенка: кадри " бунту".

"Путін, Врятуй країну": Білорусь попередили про анексію, у військових закінчуються сили.

Бунт з Білорусі перекинувся на Київ, посольство атакували, вулицю огорнуло димом: кадри з місця.