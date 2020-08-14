Без сліз не глянеш...

У мережі показали, як зараз виглядає Луганський аеропорт

Як передає Politeka.net, просто несамовито кадри опубліковані Telegram-каналом"злісний укр".

До 2014 року він виглядав так: доглянуті газони і сучасний фасад будівлі колись зустрічали пасажирів з різних країн.

Як видно на свіжих знімках, після вторгнення бойовиків РФ, в тому числі і ПВК "Вагнер", від колишньої краси аеропорту не залишилося і сліду, і перетворився на руїни.

З серпня 2014 року з вини бойовиків сталося руйнування терміналу аеропорту. Вся інфраструктура Луганської повітряної гавані зруйнована, а її велика частина відновленню не підлягає.





Раніше в мережі показали обстановку навколо стадіону "Донбас Арена" в окупованому Донецьку.

На знімках видно, що територія навколо стадіону заросла бур'янами і, судячи з усього, за нею зовсім не доглядають.



