У мережі показали, як зараз виглядає Луганський аеропорт
Як передає Politeka.net, просто несамовито кадри опубліковані Telegram-каналом"злісний укр".
До 2014 року він виглядав так: доглянуті газони і сучасний фасад будівлі колись зустрічали пасажирів з різних країн.
Як видно на свіжих знімках, після вторгнення бойовиків РФ, в тому числі і ПВК "Вагнер", від колишньої краси аеропорту не залишилося і сліду, і перетворився на руїни.
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З серпня 2014 року з вини бойовиків сталося руйнування терміналу аеропорту. Вся інфраструктура Луганської повітряної гавані зруйнована, а її велика частина відновленню не підлягає.
Раніше в мережі показали обстановку навколо стадіону "Донбас Арена" в окупованому Донецьку.
На знімках видно, що територія навколо стадіону заросла бур'янами і, судячи з усього, за нею зовсім не доглядають.
Користувачі Мережі жахнулися таким станом території навколо одного з найкрасивіших стадіонів Європи.
Нагадавши, у " ДНР "вирішили завдати" удару " по економіці України.
Як повідомляла Politeka, бойовики "Л / ДНР" приведені в бойову готовність.
Також Politeka писала, що українці зі своєї кишені заплатять за" Вечірній квартал "і" екстрасенсів " для ОРДЛО.