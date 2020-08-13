Головний редактор Telegram-каналу Nехта Роман Протасевич висловився про союз Білорусі та Росії

Зокрема він упевнений, що більшість білорусів не хотіли б об'єднання з Росією.

Про це він розповів в одному з інтерв'ю для українських ЗМІ, передає Обозреватель.

"Абсолютна більшість білорусів не хотіли б об'єднання з РФ, не хотіла б стати частиною сучасної Російської імперії або відроджувати Радянський Союз. Покоління, яке цього хотіло, подорослішало, і виросло занадто багато нових поколінь, які хочуть жити у вільній країні, у відкритому світі, подорожувати, розвиватися", – сказав Протасевич.

На думку журналіста, входження до складу Росії призвело б до втрати суверенітету і не тільки. Крім того, він висловив думку, що не хотів би, щоб Білорусь входила до складу країни, яку на міжнародній арені вважають терористом і ізгоєм.

"Я особисто людина з прозахідними поглядами і виступаю проти поглибленої інтеграції і Союзної держави. Те, як воно виглядає зараз, союз з РФ для Білорусі означає не тільки втрату суверенітету, а й входження до складу країни, яка вважається міжнародним терористом і міжнародним ізгоєм. Абсолютно не хочеться такої долі ні для своєї країни, Ні для білорусів", - пояснив він.

Нагадаємо, Лукашенко навідріз відмовився залишати свій трон.

Як повідомляла Politeka, вибухи не замовкають, карателі Лукашенка стріляють без розбору.

Також Politeka писала, що біля резиденції Лукашенка помітили підозрілу активність:"дуже дивні справи".