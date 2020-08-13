Скандальний російський священик Сергій, якого позбавили священицького сану, підтримав президента Білорусії Олександра Лукашенка

Як передає Politeka.net, відповідне відео з'явилося в мережі (щоб подивитися-доскролльте Станицю до кінця)

За його словами, Олександр Лукашенко любить народ, а протести в країні були сплановані «світовим урядом».

"Звертаюся до молоді та розсудливи людей Білорусі. Навіщо вам Майдан проти люблячого вас президента Білорусії Лукашенка?", - заявив він.

Не обійшов стороною він і Україну, пригадавши події 2014 року.

"Невже досвід України, зловісний за своєю суттю, вам не страшний? Смерть, сльози, горе, розруха", - заявив скандальний священник.

Нагадаємо, в Білорусі вже четверту добу поспіль проходять акції протесту громадян, не згодних з офіційними підсумками президентських виборів 9 серпня.

Силовики жорстко придушували виступи опозиціонерів, застосовуючи сльозогінний газ, світлошумові гранати і гумові кулі. За два дні протестів було затримано понад 5000 осіб і понад 200 осіб отримали травми.

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