Колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов розповів, що чекає в майбутньому Донбас і Крим

На його думку, Україна в короткостроковій перспективі не зможе повернути анексований Росією Крим. Допомогти здійснити такий сценарій може тільки відхід глави РФ Володимира Путіна. Тоді як у випадку з Донбасом врегулювання цього процесу абсолютно можливо і при нинішньому російському лідері.

Такою думкою він поділитися в інтерв'ю одному зі ЗМІ, передає Обозреватель.



Крім того, він запропонував Україні план по поверненню Донбасу, назвавши першу умову - прибрати Путіна від влади в РФ.

"Потрібно прибрати Путіна від влади в РФ. Це, на мій погляд, єдиний спосіб цього досягти. Умова недостатня, але необхідна. Власне, після цього і почнеться якийсь процес, може бути на Донбасі. А може і не почнеться. Залежно від того, хто прийде до влади", – припустив він.

Щодо окупованих територій Донбасу, зазначив екс-депутат з Росії, Путін і сам хоче врегулювати ситуацію. За його словами, президент РФ "навряд чи хоче тримати цей конфлікт у замороженому стані".

"Йому необхідно домогтися зняття міжнародних санкцій. А єдиний шлях до цього – піти з Донбасу, розміняти на санкції. І Путін, не поспішаючи, робить все можливе, щоб сталося саме так", – вважає Пономарьов.

Він додав, що в питанні переговорів по Донбасу Путіну "наплювати" і на особливий статус територій, і на кордон, а також на те, що він буде говорити потім на російському телебаченні, ось це і є хитрий план Путіна.

"Йому потрібно, щоб було дано гарантії статусу російської мови для людей, які проживають на цій території, гарантії самоврядування, і щоб кудись прилаштувати тих, хто у всьому цьому бандитизмі брав участь. Але в структурах влади "ЛНР"і "ДНР" приблизно 150 тис.осіб. Їх-то він точно з собою в Росію не забере. Значить, йому потрібно, щоб вони в Україні залишилися і якимось чином в країну було інтегровано", - пояснив Пономарьов.

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