Найближчий конкурент Олександра Лукашенка Світлана Тихановська звернулася до білорусів з проханням не виходити на вулиці, а потім стало відомо про її від'їзд до Литви

Під час звернення Тихановської користувачі соцмереж раптово відзначили один несподіваний момент, передає Politeka.net.

Вони звернули увагу на те, що диван, на якому сиділа опозиціонерка, читаючи з листочка на камеру, дуже вже сильно схожий на той, який стоїть у кабінеті голови Центрвиборчкому Білорусі Лідії Єрмошиної.

"А як так вийшло, що диван, на якому сиділа Тихановська під час "свого" звернення, і диван в кабінеті Єрмошиної в ЦВК - це один і той же диван?",- пише в Twitter блогер Մιtαuskαs.

Користувачі тут же відреагували на публікацію.

"Відповідь очевидна - Тихановська вкрала диван у Єрмошиної з метою дезорганізації роботи Центрвиборчкому", "Диван Єрмошиної можна купити в будь - якому військторзі", "Марія Колеснікова розповіла, що Тихановську вчора кілька годин тримали в ЦВК високопоставлені силовики і змусили прочитати звернення, яке ми всі сьогодні побачили", "можна сприймати це, як ще один тяжкий злочин Лукашенка, а його самого - як терориста, який взяв заручників. З чого це раптом Тихановська опинилася в Литві? Хіба навіть переможений кандидат не має права вийти на площу і звернутися до своїх прихильників?", – міркують у коментарях.

На думку адміністраторів білоруських телеграм-каналів, відео було записано перед від'їздом Тихановської в Литву під тиском силовиків. Видно, що вона читає написаний текст.

Світлана дякує прихильникам і просить їх не виходити на площі:

"Білоруси! Я закликаю вас до розсудливості і поваги закону. Я не хочу крові і насильства. Я прошу вас не протистояти міліції, не виходити площі, щоб не наражати свої життя на небезпеку. Бережіть себе і своїх близьких".

Нагадаємо, Майдан у Білорусі посилився, силовики стріляють по житлових будинках.

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