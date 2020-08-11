Учасники протестів у Мінську розповіли, які тортури проти них застосовували силовики

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис білоруського журналіста.

Так, за даними Дмитра Галко, вдалося отримати інформацію від двох неповнолітніх учасників протестів - Яна і Гліба, які є його синами. Він розповів, що хлопців "взяли" просто на вокзалі.

"Били кулаками в груди і в живіт. Коли він (Ян, - ред.), стоячи на колінах вже на Окрестіно, став під ранок засипати, його "розбудили" ударом приклада. На багато годин на коліна в коридорах ставили всіх затриманих підлітків (Яну з Глібом 17 і 16 років), в тому числі дівчат", - написав журналіст.

Також неповнолітній учасник протестів розповів своєму батькові, що бачив якусь кімнату, схожу на "катівню", брудну і мокру, де на колінах стояв голий і закривавлений хлопець.

"Всіх повнолітніх роздягали догола і били кийками. Постійний потік лайки, образ, погроз", - йдеться в повідомленні.

За словами юнаків, під час катувань плакали навіть хлопці.

"Ментам дали картбланш на все. Це вже зараз Північна Корея", - розповів Ян.

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