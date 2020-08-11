Якби опонентом Олександра Лукашенка на виборах президента була б табуретка, білоруси проголосували б за табуретку

Як передає Politeka, таку думку на своїй сторінці в соцмережі висловив блогер Роман Шрайк.

"Головне, що потрібно розуміти про білоруські вибори: якби проти Лукашенка балотувалася табуретка, табуретка б перемогла", - написав він.

Він також іронізував, що "горе-аналітика" про кількість ніжок у табуретки, дерево, з якого вона зроблена, і кольор, в який пофарбована, нічого, крім сміху, не викликала б.

За словами блогера, Світлана Тихановська - це абсолютно випадкова людина, адже у президенти мав балотуватися її чоловік, популярний антилукашенківський YouTube-блогер, однак його посадили в СІЗО.

"Інших потенційних кандидатів теж або посадили, або просто не допустили до виборів. А Тихановську допустили, тому що Лукашенко не злякався домогосподарки, яка толком не вміє розмовляти на камеру. І помилився. Вона перемогла. Тому що білоруси втомилися від Лукашенка. Настільки, що готові голосувати за кого завгодно", - зазначив блогер.

Він також наголосив, що "ця домогосподарка" не збирається керувати державою.

"План простий: перемогти Лукашенка, звільнити політв'язнів, провести нові, чесні вибори", - додав Шрайк.

Він також наголосив, це сьогоднішній протест в Білорусі - це протест проти Лукашенка, і нічого більше.

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