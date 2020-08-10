У стосунках Білорусі з сусідніми країнами нічого не зміниться

Президентські вибори в Білорусі, на яких вшосте переміг Олександр Лукашенко, завдали тяжкої психологічної травми як громадянському суспільству, так і владі

Таку думку в своєму блозі для «Главреда» озвучив білоруський політолог Валерій Карбалевич.

За його словами, протести, що спалахнули, показали: довіра суспільства до результатів виборів, а значить, і до влади мінімальна, а це означає, що природа білоруського політичного режиму буде змінюватися.

«У таких умовах системоутворюючими елементами держави стають силові структури. А, значить, ця влада повинна існувати в умовах перманентних політичних репресій проти всіх незадоволених», – підкреслив автор, нагадавши, що Лукашенко вже пообіцяв «розібратися».

Карбалевич вказав на основну різницю між протестами в Україні та Білорусі:

«Головна відмінність білоруської ситуації полягає в тому, що повстання мас не супроводжується розколом еліт і кризою верхів. Поки державна машина працює без збоїв, про що, зокрема, говорить той факт, що з 50 тисяч виборчих дільниць тільки на восьми порахували голоси правильно. Цей приклад дозволяє зрозуміти, наскільки жорстко державна машина контролюється Олександром Лукашенком. Це - дуже важливий фактор, який не дозволяє говорити про переможні перспективи нинішнього вуличного протесту в Білорусі».

Він прогнозує, що з часом взаємини Росії і Білорусі повернуться до звичайного статус-кво, оскільки антиросійська риторика Лукашенка потрібна була йому перед виборами для залучення електорату.

Політолог зазначає, що Москва абсолютно не зацікавлена в перемозі «кольорової революції» в Білорусі, а тому підтримка Лукашенку з боку Кремля забезпечена.

«Певною мірою Лукашенко, звичайно, ослаб, але все одно він навряд чи піде на будь – які серйозні поступки Москві, тому що по питанню незалежності Білорусі існує консенсус і влади, і суспільства, й опозиції», - додав Карбалевич.

Він підкреслив, що Росія і далі змушена буде спілкуватися з тією владою в Білорусі, яка контролює ситуацію:

«А у Лукашенка все під контролем. У Білорусі ж не так, як у Венесуелі, де президент лише наполовину контролює те, що відбувається, – тут все під контролем. Тому нікуди не подінуться ні Росія, ні Україна, ні Європа – всі будуть змушені мати справу з Лукашенком».

Нагадаємо, у Білорусі зник російський пропагандист, останні кадри потрапили в мережу.

Як повідомляла Politeka, розлючений Лукашенко назвав білорусів вівцями.

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