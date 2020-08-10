Росія діє в Білорусі так само, як свого часу в Україні

Білорусь може очікувати такий же сценарій, як і в Україні в 2014 році

Таку думку в своєму блозі для Цензор озвучив політолог і журналіст Володимир Сонюк, передає Politeka.

За словами експерта, спецслужби РФ, дуючи в Білорусі, взяли на озброєння старі методички, які відпрацювали ще в 2014 році під час подій в Україні.

"Тоді провокатори перетворили мирні мітинги українців на масові заворушення, під прикриттям яких Росія анексувала Крим і розв'язала збройний конфлікт на Донбасі", – нагадав Сонюк.

Політолог припускає, що подібний сценарій очікує і Білорусь.

"Провокатори проллють першу кров, мирні мітинги переростуть у масові заворушення. Поки влада намагатиметься навести порядок в країні, Росія захопить Білорусь, повністю або окремі території", - прогнозує Володимир Соснюк.

Журналіст звертає увагу на те, що провокатори закликають білорусів до масових заворушень, обіцяючи, що їм за це нічого не буде, оскільки Тихоновська, якщо прийде до влади, нібито всіх випустить як політв'язнів.

Також експерт вважає, що бунт в Білорусі, яку затіяв президент РФ Володимир Путін, може обернутися проти нього ж.

"Якщо росіяни на прикладі Білорусі побачать, що можна зняти президента, який при владі 26 років, то наважаться на це і в Росії", – підсумував Володимир Сонюк.

Politeka повідомляла, що президентські вибори в Білорусі, які відбулися в неділю, 9 серпня, проходили з масовими порушеннями, арештами і затриманнями. Всього на президентських виборах беруть участь п'ять кандидатів. Після підрахунку голосів на закритих дільницях у п'яти регіонах Білорусі ЦВК оголосила перші результати голосування. Так, за підрахунками комісії Лукашенко набрав 81% голосів, а Тихановська - 8%. У штабі Тихановської також заявили про те, що вона перемогла на трьох дільницях: 21, 18 і 14.

Після закриття дільниць для голосування за президента в Білорусі, в країні почалися масові зіткнення, а деякі чиновники вилетіли за кордон.

Так, у Мінську та інших містах після оголошення перших екзит-полів, згідно з якими перемагає Олександр Лукашенко, почалися масштабні затримання прихильників опозиції.

Майдан захлеснув Білорусь, відомо про загиблих: "Люди такого не пробачать", що відбувається зараз.

Бійці ОМОНу в Білорусі переходять на бік активістів, протести посилилися: "у хід пішли…»

Майдан у Білорусі набирає обертів, бійці ОМОНу тиснуть людей на машинах: кадри нових зіткнень.