Реальна кількість смертей від "китайського" вірусу в Україні може бути меншою, яку представляють у статистиці

Таку думку озвучила Заслужений лікар України Ольга Богомолець та інтерв'ю "Обозревателю".

За словами медика, справжній стан справ зі смертністю серед українців невідомий, оскільки не дозволяють робити розтин пацієнтів

"Коли ми дізнаємося реальні причини смерті, від чого люди гинуть зараз, я думаю, всі будуть здивовані", – зазначила Богомолець.

Лікар допускає, що смерті українців можуть бути зовсім не від вірусу.

"Я не виключаю, що загальна смертність по країні у нас не збільшиться. Просто тим людям, які будуть вмирати від інфарктів, від інсультів, від онкології, якщо вони на момент смерті були інфіковані вірусу, будуть ставити смерть від вірусу. Насправді смерть буде від їх основного захворювання", - сказала лікар.

Нагадаємо, згідно зі статистикою від МОЗ, кількість захворілих "китайським" вірусів в Україні стрімко зростає.

Згідно з останніми даними, в топ-5 регіонів з найбільшим числом виявлених заразилися за весь час епідемії входять Київ (8992 випадки), Львівська (10 420), Рівненська (6538), Чернівецька (6383) і Закарпатська (5539) області. Стрімко наближаються до антирейтингу Івано-Франківська (5295) та Харківська (4381) області, в останній склалася напружена епідеміологічна ситуація.

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