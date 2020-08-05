У своєму ж політичному майбутньому він абсолютно впевнений

Політик Михеїл Саакашвілі вважає, що Грузія може зникнути як країна

Про це він заявив в інтерв'ю TV Pirveli, обговорюючи майбутні вибори, передає «Антикор».

Голова виконавчого комітету реформ України впевнений, що його політичне майбутнє має дуже непогані перспективи.

За словами екс-президента Грузії, він може стати кандидатом на пост прем'єр-міністра в найбільшій країні Європи.

«Ви можете ознайомитися з українською пресою і переконатися в цьому. У мене дуже важлива роль в Україні. Тому говорити про нав'язування комусь моєї кандидатури смішно і дивно. Ми повинні говорити не про це, а про те, що Грузія зникне, як країна», – підкреслив політик та додав, що лідер правлячої партії Грузії Бідзіна Іванішвілі хотів, щоб він «зник зі світових радарів».

Саакашвілі запевняє: цього не буде!

«Я дуже чітко представлений на всіх світових радарах, а Грузії там більше немає. На відміну від провінційного політикана, моя країна стоїть вище моєї скромної персони», – каже він.

Колишній грузинський лідер вважає, що зараз потрібно мобілізуватися і діяти швидко, щоб «покінчити» з Іванішвілі на виборах.

раніше ми писали, що в мережі показали, як зараз виглядають апартаменти Михеїла Саакашвілі в Одесі з висоти пташиного польоту. Рік тому колишній одеський губернатор й екс-президент Грузії обзавівся там пентхаусом площею 60 квадратних метрів з виходом на дах.

Квартира розташована на Італійському бульварі на закритій території ЖК "Перлина" місцевого забудовника Kadorr Group.

У дворі по периметру встановлені шлагбауми, є все необхідне. У ЖК є паркінг, свій дитячий майданчик, камери відеоспостереження, спортивний куточок з тренажерами й охорона.

Судячи з кадрів, запустіння на терасі говорить про те, що тут давно не було мешканців.

Нагадаємо, Саакашвілі розповів про містичне нещастя: "Потиснув руку - перелом у п'яти місцях".

Як повідомляла Politeka, Міхо Саакашвілі поскаржився на жебрацьку зарплату: "За $1,5 тисячі не можна дитині морозиво купити".

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