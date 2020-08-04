Ноу-хау івано-франківських дорожників, котрі латали ями на проїздах у дворах, викликало ажіотаж у мережі

Як роблять ремонт покриття у проїздах між новобудовами, продемонстрували епічним відео на сторінці агентства новин «Фіртка» у соціальній мережі Фейсбук, передає Politeka.net.

На записі видно, що комунальники поливають ямі смолою з чайника, а потім кладуть туди старі шматки асфальту. На зауваження автора, що такий асфальт довго не протримається, працівники запевняють, що все це затолочать катком, і «буде триматися».

«Нічого не чистять, просто в грязюку засипають асфальт і закладають ями гі*ном старим», – коментує мешканець будинку на вулиці Курячого Чорноти.

Він погрожує, що поскаржиться меру міста Руслану Марцинківу, на що один зі шляховиків «дає добро», зазнаючи, що скоро начальник міста поблизу. Потім він підкреслює, що вулиці, які він робив, «ще ніде не розвалилися».

Врешті-решт автор показує глядачам ями на дорозі і йде, так і не домігшись від бригади виконання вимоги зробити якісний ямковий ремонт.

Раніше ми розповідали про те, що на Дніпропетровщині в будь-яку хвилину може впасти міст. Він розташований неподалік від села Солоне. Місцеві жителі безуспішно вимагають його ремонту протягом останнього року.

Примітно те, що цей міст – єдиний шлях до місцевої школи, тому діти піддаються страшній небезпеці, пересуваючись по ньому. Якщо пройтися по аварійному мосту, то можна помітити великі наскрізні ями і гостру арматуру, що стирчить навколо.

Нагадаємо, Кличко розгнівав киян виправданням за погані дороги: "У спадок отримали".

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Також Politeka повідомляла, що асфальт пішов під землю біля будівлі Верховної Ради.