Незважаючи на те, що президент Білорусі Олександр Лукашенко впевнений, що переможе на майбутніх виборах, опитування у соцмережах показують зовсім іншу картину

Підтримка чинного президента не така висока, як про це повідомляють центральні ЗМІ сусідньої республіки.

Досить показовою картиною електоральних настроїв є результати опитування, опублікованого в телеграм-каналі NEXTA Live.

Користувачам запропонували віддати голос за одного з п'ятьох кандидатів. Крім Олександра Лукашенка, у списку є Андрій Дмитрієв, Ганна Канопацька, Світлана Тихановська, Сергій Черечень. Також присутня графа «проти всіх».

В опитуванні взяли участь майже 140 тисяч чоловік.

Судячи з результатів, беззаперечним лідером є кандидат від опозиції, домогосподарка, вчителька за професією Світлана Тихановська. За неї готові віддати свої голоси 89% учасників опитування.

Проти всіх кандидатів налаштовані шість відсотків, а ось за Олександра Лукашенка готові проголосувати всього чотири відсотки опитаних.

«Понад 100 тисяч голосів всього за годину! Ну а саме головне — ми в черговий раз підтвердили міф про трьох відсотках Таргана», – зазначили організатори опитування.

Раніше зазначалося, що за Олександра Лукашенка готові проголосувати всього три відсотки виборців. Таким було середнє число в результаті опитувань, проведених місцевими телеграм каналами і білоруськими виданнями Onliner і Tut.by.

Серед білорусів навіть поширилася нове прізвисько для глави держави – «Саша три відсотка», а також почали з'являтися тематичні меми.

Вибори президента, які стануть шостими за рахунком, відбудуться 9 серпня. 65-річний Олександр Лукашенко керує країною майже 26 років.

Нагадаємо, у Білорусі почалася термінова мобілізація після скандалу з бойовиками РФ.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко дивно підтримав Україну на Донбасі.

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