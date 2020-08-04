А як ви ставитеся до посилення карантину?

Українці обурилися посиленням карантину

Свої коментарі жителі Луцька та Тернополя, які потрапили в червону карантинну зону, дали в інтерв'ю "КП".

"Це знущання над людьми. Впевнена, що висловлю думку всіх лучан: ми "наїлися" вже вашого карантину! Люди хворіли, так і хворіють, вірус є, не спорю. Але нам треба працювати, купувати продукти, ходити до перукарні, водити дітей у садки, школи, гуртки. Жити, врешті-решт!", - обурилася лучанка Соломія.

Схожа ситуація спостерігатися і в Тернополі. Там стався скандал в пасажирському поїзді, який через заборону не збиралися зупиняти в місті.



Пасажири поверталися після відпочинку, більшість були з дітьми-інвалідами. Чекали своєї зупинки в Тернополі, але виявилося, що поїзди далекого прямування відтепер не зупинятимуться у містах червоної зони з-за посилення карантинних обмежень.

Крім того, місцева влада також виступили проти внесення деяких областей в червону зону.

Нагадаємо, Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на одному з брифінгів заявив, що місцеві влади не можуть самостійно приймати рішення лише про ослаблення карантинних обмежень.

"Умови карантину, згідно з нашим законодавства, встановлюються урядом, вони прописані у відповідній постанові. Вже на території області або регіону вони можуть тільки посилювати, якщо вважають за потрібне", — сказав він.

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