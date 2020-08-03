Українська письменниця Оксана Забужко заявила, що Донбас давно хотіли віджати

Вона вважає, що Росія давно і ретельно планувала поділ України. Причому, схід і захід готувався під конкретних політиків.

Про це вона заявила 2018 року, передає Обозреватель.

"Росія дуже ретельно планувала демонтаж України. Як Донбас готували "під Путіна", так, наприклад, Закарпаттю готували "під Орбана" (прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. – ред.). Угорський паспорт там і зараз отримати легко", - зазначила Забужко.

Письменниця згадала слова польського політика Радослава Сікорського, який заявляв, що президент Росії Володимир Путін пропонував Польщі територію Галичини.

"Не сумніваюся, що Путін дійсно, як "проговорився" польський політик Радослав Сікорський, пропонував Галичину Польщі. Ось вам дискурс переможців, ось вона, "незакінчена війна": ті ж самі карти розділів, що були у гітлерівського Рейху!", - зауважила письменниця.

Вона зазначила, що Путін прорахувався, адже він вважав, що під його дудку танцюватимуть всі європейські країни, але вийшло навпаки.

"І повний шок, що співпрацювати у підсумку погодився тільки Орбан, хоча Кремль вважав, що європейські країни у нього вже в кишені. Як Березовський говорив: "Навіщо купувати завод, коли можна купити директора?" І ось тут росіяни зі своїм менталітетом прорахувалися. Життя піднесло їм за минулий рік багато сюрпризів", - підсумувала Забужко.

Письменниця також вважає, що жителів Донбасу заздалегідь готували до агресії проти України.

"Ми всі живемо в цьому величезному, мерзенному КГБшном детективі. Обробляли інформаційно всю Україну, а Донецьку і Луганську області – давно і особливо старанно. Довгі роки в інформпросторі нав'язувалася думка: давайте віддамо Донбас Росії, там нібито суцільно україноненависники живуть", - додала вона.