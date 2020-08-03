Тернопіль не хоче дотримуватися обмежень "червоної" зони, що вказує на проблеми центральної влади України

Нещодавно стало відомо, що в Тернопільській міській раді висловили незгоду з постановою Кабінету міністрів України про віднесення міста до "червоної" зони карантину відповідно до рівня поширення китайського вірусу.

Як повідомляє Politeka.net, на цю новину відреагував політолог Юрій Романенко в своєму телеграм-каналі Romanenko Dreams & Nightmare Show, розповівши до чого це може привести Україну.

На його думку, демарш, влаштований Тернополем, свідчить про те, що центральна влада не може керувати регіонами України, вона не вміє комунікувати з ними, а її "бурмотіння перестають сприймати всерйоз". Він також додав, що влада України не вміє комунікувати, а її бурмотіння перестають сприймати, що веде до розпаду.

"Демарш Луцька, а тепер Тернополя проти внесення їх в червону ковід зону симптоматичний тим, що місцева влада відкрито готова не виконувати рішення дурнуватого центру. Якщо центр не може керувати, то регіони не ухвалюватимуть рішення, які не мають під собою підстав і несуть великі витрати. Влада не вміє комунікувати, як наслідок, її бурмотіння перестають сприймати", - написав Романенко.

При цьому він пояснив, що якщо центральна влада не навчиться керувати правильно, то далі підуть серйозні проблеми в країні, які можуть привести до розпаду.

"Поки ця держава не впаде. Далі або перезавантаження і поява працездатного центру, або регіоналізація, федералізація і, в межі, розпад", - уклав експерт.

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