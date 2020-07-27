Колишній командир батальйону" бойовиків "Восток" Олександр Ходаковський фактично зізнався в справжніх злочинах Донбасу

За його словами, так звані "ополченці" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей займаються не стільки "захистом мирних громадян від фашистів-бандерівців", скільки вбивствами, пограбуваннями, розбоєм та насильством щодо місцевого населення.

Про це він заявив в інтерв'ю пропагандистові "ДНР" Геннадію Дубовому.

Він розповів, що бойовики "ДНР" активно займалися "кришуванням" бізнесу на окупованих територіях і вибивали данину з підприємців з різного бізнесу, відбирая бізнес. Під "ковпаком" у терористів опинилася галузь виробництва тютюнових виробів, а також автозаправки і вино-горілчані підприємства.

"Це найжирніші шматки і прибуткові напрями бізнесу, які завжди затребувані при будь-яких обставинах і будь-якому економічному стані. Неважливо, криза чи ні", - заявив Ходаковський.

Терорист також зізнався в тому, що донецький лікеро-горілчаний завод "Олімп" платив бойовикам "Сходу" 90 000 доларів США в місяць за це.

Також раніше повідомлялося, що Олександр Ходаковський, зробив зізнання про війну на Донбасі. Так, терорист зізнався, що у псевдореспублік немає шансів захопити всю територію лівобережної України.

Нагадаємо, бойовик Ходаковський допоміг ЗСУ зачистити позиції окупантів на Донбасі

Як повідомляла Politeka, ватажок бойовиків "ДНР" Ходаковський зізнався в обстрілах, спливло сенсаційне відео.

Також Politeka писала, що ватажок "ДНР" закотив істерику.