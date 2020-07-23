В анексованому Криму з кожним днем ситуація з екологією все гірше і гірше
Журналісти видання Крим.Реалії показали страшні фото Стрілецької бухти в районі Севастополя на анексованому півострові Крим.
На березі всюди валяється побутове сміття і покришки, вода в бухті цвіте і заростає водоростями (щоб переглянути фото, доскролльте новину до кінця сторінки).
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"В останній час екологічна ситуація в Стрілецькій бухті значно погіршилася, берега та акваторія забруднені побутовим сміттям, вода в бухті цвіте, має неприємний запах та смердить. За даними місцевих ЗМІ, багато будинків на схилах бухти не під'єднані до міської каналізаційної системи та скидають стоки прямо в море", – зазначили журналісти.
Довжина Стрілецької бухти – більше двох кілометрів. У ній базуються допоміжні і бойові кораблі Чорноморського флоту Росії, також тут розташований флотський 91-й судноремонтний завод. Крім того, в Стрілецькій бухті знаходиться одна з найбільших в місті яхтових стоянок.
Також раніше повідомлялося, що блогер і прихильник анексії Криму Олександр Горний пожалівся на ситуацію, яка склалася на півострові.
За його словами, в окупованому Росією Криму назріли проблеми, які місцева "влада" не може дозволити. А "понаїхавші" росіяни після побаченого "срачника" можуть і повернутися знову на відпочинок.
Нагадаємо, Росія задіяла авіацію в Криму після повідомлень про вторгнення в Україну
Також Politeka писала, що кримчани завили від нової екологічної катастрофи, кадри.
Крім того, колишній в'язень Кремля висловився про подачу води в Крим: "найбільша зрада".