Актор та музикант Олексій Горбунов вказав на головну цінність українського суспільства

За його словами, найцінніше в Україні - люди, про яких останнім часом українці стали забувати.

Такою думкою він поділився 2017 року в інтерв'ю з журналістами порталу Karabas.Live

"Люди – ось що найцінніше у нас в Україні. Останнім часом почали забувати про тих, хто проливав свою кров, хто пішов першим – на Майдан, на війну, на Донбас. Це кращі. Їм не треба було розповідати, що таке Батьківщина. Вона була у них в серці, а не на словах. Вони віддавали за неї життя, ні секунди не замислюючись", - заявив відомий артист.

На думку Горбунова, українці також забувають про такі прості цінності, як совість і борг. Своїм найбільшим бажанням Горбунов називає посмішки на обличчях українців.

"Коли ви в останній раз слово "совість" в телевізорі чули? Совість, борг – їх же за гроші не зіграєш. Але ніякі гроші не додають таланту", - додав він.

Також раніше повідомлялося, що Олексій Горбунов заявив, що українці зобов'язані примиритися з росіянами, щоб закінчилася війну. В іншому випадку, на думку актора, навряд чи вдасться чогось досягти.

"Ми зобов'язані примиритися. Оскільки, по-перше, це вже дуже довго триває і люди гинуть з усіх боків. І завдання всіх людей - закінчувати війни взагалі і знаходити вихід", - заявив він.

Нагадаємо, що актор Горбунов виправдав Усика та Ломаченка за дружбу з росіянами.

Як повідомляла Politeka, Горбунов вказав на помилку України, яка існує 20 років.

Також Politeka писала, зірка російського кіно Горбунов вирішив допомогти бійцям АТО грошима.