Політично угода про повне припинення вогню на Донбасі виглядає як перемога України

Про це у своєму блозі для Site.ua пише український політолог, журналіст, блогер Кирило Сазонов, передає Politeka.

Експерт нагадав, що в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи досягли угоди про повну і всеосяжну припинення вогню.

На його думку, з політичної точки зору це можна назвати справжнім проривом.

"Україна дотиснула Росію до згоди щодо принципового для себе порядку – все починається з припинення вогню. Також українська сторона наполягла на тому, що політичне врегулювання буде лише після виведення іноземних військ з території ОРДЛО, роззброєння всіх НВФ і контролю з боку Києва над українсько-російським кордоном", – пояснив свою точку зору Сазонов.

Політолог акцентує увагу на тому, що НВФ – це всі ті, хто не служить в МВС чи ВСУ, мова не йде ні про яку "народної міліції". Однак, зазначив експерт, про серйозну перемогу можна буде говорити лише в тому випадку, коли на фронті протягом тривалого терміну буде спостерігатися тиша.

Росія, продовжив Кирило Сазонов, вже не раз показувала, що на умовах Києва вона територію Донбасу полишати не хоче.

"Хочеться вірити, що Москву втрьох реально дотиснули до поступок. Але перемир'я в будь-який момент може бути зірвано обстрілом з тієї сторони. А Кремль звично заявить, що не контролює бойовиків", – попередив журналіст.

Але навіть у такому варіанті розвитку подій Україна, як ні парадоксально, виграє.

"Всім очевидно, що це Росія не тримає слово і в який раз прямо порушує досягнуті домовленості, що дозволить нам не просто зберігати санкції, але й вимагати їх посилення", – підсумував Кирило Сазонов.

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