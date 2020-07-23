Російський співак Юрій Лоза здивував дивною заявою про свободу слова в РФ

За його словами, в Росії панує свобода слова, подібної якій немає у світі. Він зауважив, що був у США і Європі, але нібито не помітив там свободи слова, яка існує в Росії.

Про це він заявив 2016 року в інтерв'ю Апострофу.



"У Росії зараз безпрецедентна свобода слова. Такого ніде в світі немає. Я був в Америці, був в Європі, постійно їжджу по світу і знаю про це не з чуток", - заявив він.

Музикант впевнений, що будь-яка людина в РФ може говорити те, що йому заманеться.

"У нас не карають навіть за повну антиросійську фігню і нісенітницю... Якщо ви хочете сказати, що Путін не правий, то виходьте на вулицю і кричіть. Вам ніхто тут в Росії не відверне голову і не посадить. У нас немає переслідування за інакомислення... У нас Росія сьогодні, це багатоваріантна країна", - підкреслив він.

На думку Лози, російські ЗМІ не займаються антиукраїнською пропагандою. Він стверджує, що ні президент, ні міністр оборони і слова поганого не говорили про українців (прим. ред. - хоча насправді це далеко не так).

"У нас існують приватні медіакомпанії, в яких є люди, яким потрібен скандал. Ви чули від нашого президента або від нашого міністра внутрішніх справ, або від нашого міністра оборони хоч одне погане слово про українців?" - зазначив він.

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