Російську молодь необхідно позбавити виборчих прав, оскільки вона опустилася майже до рівня України

Як передає Politeka.net, таку заяву зробив російський журналіст Михайло Леонтьєв на одній з російських радіостанцій (щоб подивитися відео доскрольте сторінку до кінця)

За його словами, молодь в РФ не знає історії так само, як і українці.

"Ми зараз дійшли до того, що зі знанням історії молодим поколінням, зіткнемося з позбавленням їх виборчих прав. Ми почнемо втрачати країну, це правда. Ці люди нічого не знаю, це майже Україна. Це жахливо", - заявив він.

Також журналіст додав, що молодь зовсім не заслуговує права голосувати на виборах.

А ось російський публіцист Олександр Невзоров має зовсім іншу думку про російської історії.

За його словами, в історії Росії "абсолютно нічим пишатися", оскільки "кількість брехні у неї давним-давно перевищила всі мислиме".

На підтвердження своїх слів він розповів про те, що Олександр Невський насправді був прислужником орди, збирав данину з руських міст, а тих, які погано платили, спалював.

Раніше ми повідомляли, що заступника голови МЗС України Василь Боднар зазначив, що Росія «приписує собі чужі перемоги і перекладає на інших власну відповідальність за злочини».

На думку Боднара, Москва намагається підірвати європейську євроатлантичне єдність. А Варшава і Київ, стали об'єктами пропагандистських атак з боку Росії, повинні триматися разом.

Нагадаємо, Невзоров розповів, коли налагодяться стосунки Росії та України.

Як повідомляла Politeka, Невзоров розповів, з чим не можуть змиритися росіяни.

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