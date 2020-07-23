Російську молодь необхідно позбавити виборчих прав, оскільки вона опустилася майже до рівня України
Як передає Politeka.net, таку заяву зробив російський журналіст Михайло Леонтьєв на одній з російських радіостанцій (щоб подивитися відео доскрольте сторінку до кінця)
За його словами, молодь в РФ не знає історії так само, як і українці.
"Ми зараз дійшли до того, що зі знанням історії молодим поколінням, зіткнемося з позбавленням їх виборчих прав. Ми почнемо втрачати країну, це правда. Ці люди нічого не знаю, це майже Україна. Це жахливо", - заявив він.
Українців змусять платити податок на нерухомість, що потрібно знати: "Якщо квартира менше 60..."
Курс 23 гривні за долар: розкрито небезпечна схема НБУ, заява міністра
Гривня готується до краху, українців приголомшили новим курсом: "Перед вихідними..."
21-річна дочка Лоліти засмутила зіркову маму через півроку розлуки: "Я такою не була ..."
Також журналіст додав, що молодь зовсім не заслуговує права голосувати на виборах.
А ось російський публіцист Олександр Невзоров має зовсім іншу думку про російської історії.
За його словами, в історії Росії "абсолютно нічим пишатися", оскільки "кількість брехні у неї давним-давно перевищила всі мислиме".
На підтвердження своїх слів він розповів про те, що Олександр Невський насправді був прислужником орди, збирав данину з руських міст, а тих, які погано платили, спалював.
Раніше ми повідомляли, що заступника голови МЗС України Василь Боднар зазначив, що Росія «приписує собі чужі перемоги і перекладає на інших власну відповідальність за злочини».
На думку Боднара, Москва намагається підірвати європейську євроатлантичне єдність. А Варшава і Київ, стали об'єктами пропагандистських атак з боку Росії, повинні триматися разом.
Нагадаємо, Невзоров розповів, коли налагодяться стосунки Росії та України.
Як повідомляла Politeka, Невзоров розповів, з чим не можуть змиритися росіяни.
Також Politeka писала, що Невзоров жорстко висловився про війну на Донбасі.