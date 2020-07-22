За роки анексії Криму жителі півострова розділилися на кілька груп

Про це пише публіцист Павло Казарін у своєму блозі для Крим. Реалії, передає Politeka.

Вказуючи на те, що достовірної соціології з цілком зрозумілих причин бути не може, телеведучий припускає, що можна говорити про поділ крымчае на три основні групи.

Перша група, за словами Казаріна – це ті люди, які в 2014 році радісно сприйняли оппупацию Криму.

"За минулий час вони встигли спалити всі мости. Все, що їм доступно, – рефлексії на рівні "цар чудовий, а бояри не дуже", – заявив експерт.

У другій групі, продовжив Павло Казарін, ті люди, які стурбовані виживанням на побутовому рівні.

"Останні шість років вони порівнюють телевізійну Росію і реальну, яка встигла збільшити пенсійний вік і затягнути пояси своїм громадянам", – пояснив публіцист.

І, нарешті, третя група – проукраїнськи налаштовані жителі півострова, яким довелося складніше всього.

"Останні шість років їм випало жити в країні, яка відмовляється визнавати сам факт їх існування. Будь незгідний автоматично опиняється в Криму в зоні ризику", – зазначив автор.

Третю групу телеведучий умовно поділяє на три частини: тих, хто присвячує себе пошуку персонального "бункера".

"Їх персональний внесок у боротьбу з несправедливістю зводиться до "зменшення ентропії всесвіту", – продовжив Казарін.

Друга частина – це ті, хто не вірять тому, що їм розповідають по телевізору, а потім самі його цитують, міркують про те, що анексія дозволила уникнути "великої крові".

І третя частина – ті, хто пішов у жорстку внутрішню еміграцію.

"Скоротили до мінімуму коло свого спілкування. Продовжують підтримувати відносини переважно з однодумцями. Щоб зберегти себе в чужому оточенні – йдуть в глуху оборону. Лише це дозволяє їм залишатися такими, якими вони були на момент анексії", – резюмував Павло Казарін.

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