Відома письменниця Оксана Забужко закликала готуватися до розвалу Росії

На її думку, так звані вибори президента Росії цікаві Україні тільки в тому ключі, що чергова "перемога" Володимира Путіна наблизить неминучий крах Росії.

Про це вона розповіла 2018 року в інтерв'ю для видання РБК-Україна.

Вона зазначила, що українці кажуть, що з перемогою Путіна практично нічого не зміниться, але насправді це не так.

"Але згадайте: за останні чотири роки стільки всього змінилося! Навіть за останній рік, навіть за останній місяць. І поки ми з вами обговорюємо майбутні вибори в Росії, в світі прямо зараз, в ці години, відбуваються набагато більш важливі події. На наших очах твориться багато поворотних сюжетів", - зазначила Забужко.

За її словами, події в Росії так чи інакше повинні оцінюватися українцями з позиції того, що рано чи пізно РФ розвалиться.

"Чергова "перемога" Володимира Путіна наблизить неминучий крах та розвал Росії. Давайте виходити з дуже простої тези. Нашим безпосереднім інтересом є перемога над Росією. Все, що відбувається там, має оцінюватися з позицій наближення краху цієї держави і нашої готовності до цього краху", - підкреслила письменниця.

Також раніше повідомлялося, що Оксана Забужко розповіла, що загрожує Україні, крім війни на Донбасі.

На її думку, війна (бій прим.ред.) в Україні є не тільки фізичною і відбувається не тільки на лінії зіткнення на Донбасі. Протистояння проти російських штучно насаджених цінностей-імплантів спостерігається на всій території.