В мережі з'явилось відео невдалого пуску радянської крилатої ракети

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Діалог".

Так, в результаті невдалого пуску радянської крилатої ракети союзники РФ ледь не підбили власні берегові позиції Лівійської національної армії.

Мова йде про крилату ракету П-15 "Терміт", запуск якої відбувся з позиції ЛНА.

На відео можна помітити, як після запуску ракета пролетіла від берегу всього пару секунд, а потім звалилася у воду. Ракета впала зовсім поряд з місцем дислокації пускової установки. Після пуску ракета одразу ж змінила передбачуваний шлях руху і по дугоподібної траєкторії впала в море.

Також на відео можна помітити реакцію наляканих свідків, які після запуску ракети розбігались у різні боки, побачивши "кривий" пуск ракети.

Протикорабельна ракета П-15 «Терміт» запускалась в 75 км на схід від Тобрука. Відомо, що максимальна дальність складає 80 км, а швидкість польоту - 320 м с.

В коментарях до відео кепкують, що при запуску, певно, "не розрахували кривизну землі".

Як повідомляють ЗМІ, наслідки такого "експерименту" могли б бути дуже трагічними - зокрема, могла б вибухнути боєголовка, що важить півтонни, і рідинний ракетний двигун. Військовим, що знаходяться неподалік від місця запуску ракети, після цього точно не пощастило б.

Після "кривого" запуску ракета подолала відстань не більше 100 метрів, а тоді опустилася в воду. Якби вона злетіла вище, то могла б за зміненою траєкторією повернутися на місце запуску, підбивши таким чином самих лівійських військових, а не умовну ціль.

19 July: Video of #LNA P-15 Termit / Styx / SS-N-2 missile ‘test’ launch in position 32.0174361, 24.7633389, IVO Zawiyat Zanzur. Nosediving suggests no guidance control. Launch largely symbolic and serving little military purpose. #Libya pic.twitter.com/q8o07yvTil — Libya Monitoring 🇱🇾 (@Libya_OSINT) July 20, 2020

Слід зазначити, що "Терміти "були поставлені в Лівію Радянським Союзом ще в 70-80-і роки і застосовувалися на кораблях і ракетних катерах військово-морських сил Джамахірії.

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