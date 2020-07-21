В мережі показали обстановку навколо стадіону «Донбас Арена» в окупованому Донецьку



Як передає Politeka.net, відповідні кадри на своїй сторінці в Facebook опублікував блогер Сергій Наумович.

"Як бачимо, тут настав стійкий стан «Абхазія». Справжній «російський світ». Чуваки, у вас була одна з найкращих команд Європи, яка грала на кращому у Східній Європі стадіоні, а вісім років тому тут був центр футбольного світу всієї планети! Але ви вибрали шлях Абхазії…", - повідомив він в підписі до посту.

На знімках видно, що територія навколо стадіону заросла бур'янами та, судячи з усього, за нею зовсім не доглядають.

Користувачі мережі жахнулися таким станом території навколо одного з найкрасивіших стадіонів Європи.

"Пам'ятаю, коли перший раз приїхав на Донбас арену не міг натішитися що це диво в Україні, а зараз дивлюся фото і не можу повірити в цю печаль", "Кажуть будяк виростає там, де потрібно чортів відганяти. В Криму теж такі місця з'явилися", "Так, пам'ятаю, раніше це був оазис і самого Донецька. Були там у 2012р.", - писали під знімками.

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