Імперія потрібна тільки російському чиновництву і силовикам

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив російський соціолог Ігор Эйдман, передає Politeka.

За його словами, жителі російських регіонів бажають самоврядування і незалежності від Кремля.

"Віра в доброго царя померла. Для жителів регіонів головний ворог не Київ і не Вашингтон, а умовна Москва, де сидить ненависне начальство, оббирає і насилующее Росію", – вважає експерт.

Роблячи висновки з протестів, переконаний Эйдман, стає ясним, що імперія в Росії необхідна лише чиновництву і силовикам, звичайні люди в регіонах бажають самоврядування і незалежності від Кремля.

Крім того, вважає соціолог, одним з популярних вимог опозиції може свобода регіонів від чиновників з Москви і олігархів.

"Дезінтеграція імперії не злякала б більшість росіян, зацікавлених в максимальній незалежності регіонів. Тільки дезінтеграція імперії звільнила б її жителів від самодержавної влади чергового московського царя. З місцевим начальством без втручання Москви вони б легко розібралися", – резюмував Ігор Эйдман.

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Експерт переконаний, що так зване "волевиявлення" росіян виявилося токсичним навіть для російського суспільства з його специфічними уявленнями про мораль.

На його думку, Кремлю після активізацію вуличних заворушень по всій країні варто очікувати від вимог економічних поступок до політичних свобод.

Основна умова для зміни правлячого режиму в РФ – бажання політиків закопати томагавк війни". Про це в інтерв'ю Оглядачеві заявив в 2018 році журналіст і телеведучий Євген Кисельов.

Експерт провів паралелі між ситуацією в СРСР, коли стало можливим усунення від влади колишнього генсека КПРС Микити Хрущова та сьогоднішньою ситуацією в Російській Федерації.

"На відміну від 1964 року, ситуація трохи інша. У Радянському Союзі було колективне керівництво. І проголосувати на засіданні політбюро, потім-на засіданні ЦК КПРС, отстраниы більшістю голосів від займаної посади першого секретаря ЦК Компартії було з точки зору Статуту партії абсолютно легітимним рішенням. Якщо говорити про президента Росії, то його неможливо усунути голосуванням більшості членів близького кола. Президент Росії може піти у відставку тільки в порядку імпічменту або в порядку добровільного складання з себе повноважень", – пояснив Кисельов.

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