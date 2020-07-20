Відомий український артист і письменник Антін Мухарський розкритикував українських політиків

На його думку, рівень українського політикуму не дозволяє йому займатися довгостроковою перспективою розвитку України як держави. Для багатьох політиків матерія залишається первинною і вони не розуміють, чому економічне процвітання країни безпосередньо пов'язане з питаннями культури і філософії.

Про це він розповів 2017 року в ефірі Обозреватель.LIVE.

"Я задавався питанням, чому можновладці щоб зрозуміти, куди ми йдемо, збирають щось на зразок ради старійшин, ради поважних людей, лідерів думок", - заявив він.

За словами гостя студії, в таких випадках прийнято проводити конференції, в яких беруть участь поважні літератори, мистецтвознавці, політологи.

"Щоб кожен виклав своє бачення того, де ми знаходимося, звідки вийшли і куди ми рухаємося", - пояснив Мухарський.

"Ми досі живемо в марксистському полі, коли матерія є первинною. А вищі нації і держави апелюють питаннями культури, філософії, державобудування не на фізичному, а на інтелектуальному і метафізичному рівнях – куди ми йдемо і хто ми такі?" - зазначив письменник.

"У нас поки що рівень політикуму не дозволяє спілкуватися на такі теми – йде поділ всього, що не награбовано. Але тим не менше повинні бути люди, які думають про футурологію", - додав Мухарський.

Нагадаємо, Мухарський розкрив, як налаштувати населення Донбасу проти Росії.

Також Politeka писала, Мухарський заговорив про розпад України.