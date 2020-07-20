З початком збору врожаю зернових в Україні все частіше почали виникати пожежі на полях, знищуючи десятки гектарів зерна

Хто і навіщо це робить, історія замовчує, однак користувач Дмитро Слипанов опублікував на своїй сторінці шокуюче відео підпалу поля зрілої пшениці, підписавши, що в Бориспільському районі знищують зерно таким способом, щоб його не змогли зібрати рейдери, передає Politeka.net.

На відео чітко можна помітити, що на полі відразу кілька осередків займання, розташованих приблизно на однаковій відстані, що говорить про умисний підпал.

Побачене викликало бурю емоцій у користувачів мережі. В коментарях знищення хліба прирівнювали до одного з найбільш тяжких злочинів, а деякі глядачі припустили, що знищувати поля можуть самі рейдери.

«У мене немає слів... Палити хліб – це те ж саме, що розбити ікону, неприпустимо!», «Це однаково, що вбити невинних дітей. Немає слів. Сказати, що це дикуни, не скажу, тому що вони б на таке ніколи не пішли. Психічно хворі люди», «скоріше повірю, що підпал був саме з боку рейдерів», «Під сезон сповзаються любителі халяви. Вже це давно відомо. Так чому ж не закупили автомати і не перестріляли, коли приїжджали за поборами! Тупо дивитися, як горять фермерські поля. У нас ось так спалили дружину фермера, не пішов на поступки», «Може навпаки, рейдери палять щоб фермери не зібрали врожай?», «Не пшеницю палити треба, а тих, хто дає рейдерам добро, за ними завжди хтось стоїть, і у цього когось є прізвище», – пишуть у мережі.

Вот так в Бориспольском районе поджигают поля, что б не дать собрать урожай рейдерам! Gepostet von Дмитрий Слипанов am Freitag, 17. Juli 2020

Раніше ми розповідали про те, що на Харківщині вогонь знищив понад 30 га пшениці на корені.

Пожежу прокоментував голова ХОДА Олексій Кучер. Чиновник не виключає, що причиною пожежі став підпал.

«Сталася вона у зв'язку з підпалом, тому що почався з середини поля. Зрозуміло, що це не просто хтось їхав повз поля і кинув сигарету або ще щось. Хтось працює, напевно, проти певних сільгоспвиробників», – заявив він.

Нагадаємо, масштабна пожежа підібралася до домівок українців.

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