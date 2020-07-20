В окупованому Крыму вода стає розкішшю і скоро буде доступна тільки тим, у кого є гроші і зв'язки

Про це повідомляє «Нова газета», вивчивши ситуацію на півострові, який підійшов до сезону 2020 з напівпорожніми водосховищами. Причому, якщо жителі міст ще сяк-так з водою, то люди, які знаходяться в селах, уже відчули посуху: колодязі висохли, а центральний водопровід, обіцяний владою після приєднання півострова до Росії, досі не збудовано.

Воду провели тільки в ті населені пункти, які представляють інтерес для багатих і впливових, як, наприклад, у селі Колгоспне, що недалеко від Севастополя.

«Офіційно труба веде в дитячий табір «Гірський». Але місцеві жителі і співробітники водоканалу говорять, що будувався водовід за особистим розпорядженням колишнього губернатора Севастополя Дмитра Овсяннікова, у якого в селі Колгоспному свій інтерес. Овсянніков – завзятий мисливець, а в Колгоспному розташований гостьовий будинок «Узунджа» — штаб-квартира відомої в регіоні групи компаній «Еллада», афіліати якої в часи України розпоряджалися третиною всіх лісів Севастополя — близько12 тис га мисливських угідь та рекреаційних зон», – відзначають розслідувачі.

Ще один «приватний» трубопровід водоканал Севастополя провів в урочищі Батілиман, до колишньої бази відпочинку «Мис Айя». А в квітні 2020 року водоканал почав будувати в Байдарській долині цех по розливу бутильованої питної води. Судячи по розташуванню майданчика, упаковувати воду в пластикову тару будуть зі свердловин села Родникове.

За словами місцевих жителів, в долині зосереджені водні ресурси, що живлять весь Севастополь, проте місцеві не мають доступу до води і свердловин. Водоканал тричі на тиждень привозить людям воду, даючи 51 літр на людину, що для літнього Криму – мізер.

Що стосується інших населених пунктів, куди окупанти обіцяли протягнути водопровід і навіть виділили гроші, то роботи не почалися через те, що занадто довго коректували і перезатверджували проектно-кошторисну документацію, позбувшись зрештою фінансування, або ж гроші «з'їла» бюрократична машина.

Тепер вода дійсно стала розкішшю для кримчан, які повірили шість років тому в те, що «рідна гавань» їх точно не кине.

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