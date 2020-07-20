Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що чиновники готуються розколоти Україну за допомогою приватних армій
Він розповів подробиці в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на каналі "Україна 24", повідомляє Politeka.net.
За словами колишнього губернатора Одеської області, чинна українська влада діє в інтересах корупціонерів, які накопичують чималий капітал за рахунок бюджетних коштів. Крім того, вони наймають і озброюють людей.
"Ситуація яка – віддали місцевим феодалам весь бюджет, вони з жиру бісяться. Крім того, що крадуть 80%, на решту створюють приватні армії", - стверджує Михайло Саакашвілі.
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Так в Одесі існує муніципальна охорона. За інформацією Саакашвілі, співробітники відомства "просто звичайні головорізи, "тітушки", які ходять у формі і зі зброєю", а при цьому фінансуються з бюджету.
"Частина з них готується до відколу від України, не викликає ніякого сумніву. Україну в цій формі ми можемо втратити, якщо чогось різко не робити", - підкреслив політик.
Михайло Саакашвілі додав, що восени колишній президент України Петро Порошенко і його прихильники планують влаштувати масштабний бунт:
"Готується великий реванш тих сил, які "Слуга народу" посунула з центральної влади в минулому році".
Нагадаємо, Саакашвілі розповів про містичному нещастя: "Потиснув руку - перелом в п'яти місцях".
Як повідомляла Politeka, Міхо Саакашвілі поскаржився на жебрацьку зарплату: "За $1,5 тисячі не можна дитині морозиво купити".
Також Politeka писала, що Саакашвілі не стримався і наговорив українцям зайвого, відео сутички.