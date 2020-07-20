Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що чиновники готуються розколоти Україну за допомогою приватних армій

Він розповів подробиці в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на каналі "Україна 24", повідомляє Politeka.net.

За словами колишнього губернатора Одеської області, чинна українська влада діє в інтересах корупціонерів, які накопичують чималий капітал за рахунок бюджетних коштів. Крім того, вони наймають і озброюють людей.

"Ситуація яка – віддали місцевим феодалам весь бюджет, вони з жиру бісяться. Крім того, що крадуть 80%, на решту створюють приватні армії", - стверджує Михайло Саакашвілі.

Так в Одесі існує муніципальна охорона. За інформацією Саакашвілі, співробітники відомства "просто звичайні головорізи, "тітушки", які ходять у формі і зі зброєю", а при цьому фінансуються з бюджету.

"Частина з них готується до відколу від України, не викликає ніякого сумніву. Україну в цій формі ми можемо втратити, якщо чогось різко не робити", - підкреслив політик.

Михайло Саакашвілі додав, що восени колишній президент України Петро Порошенко і його прихильники планують влаштувати масштабний бунт:

"Готується великий реванш тих сил, які "Слуга народу" посунула з центральної влади в минулому році".

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