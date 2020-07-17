Відомий український артист і письменник Антін Мухарський пояснив головну особливість українців

За його словами, головною цінністю для українців є свобода і воля, яка робить людину розумною на відміну від тварини.

Таку думку він висловив 2017 року в ефірі Обозреватель.

"Україна – як козак Мамай. Її не можна схопити. Як тільки ти намагаєшся її за щось схопити, вона одразу вивертається з твоїх рук. Україна – це і вода і вітер і земля", - сказав він.

Письменник зазначив, що в багатьох авторів альманаху в тій чи іншій формі постійно згадувалося слово "воля".

"Воля і свобода… вольовий імпульс, який дозволяє людині звільнитися від чогось і зробити свідоме зусилля, на яке здатна людина. Це вольове зусилля, про яке говорили багато філософів, яке робить людину людиною. Тварина на таке не здатна. Вона живе як скажуть, як поведуть, як нагодують і як заб'ють в кінці кінців", - зазначив він.

Також раніше повідомлялося, що Антін Мухарський розкрив нову небезпеку в Україні.

За його словами, більшість російських так званих лібералів, які змушені були ховатися в Україні від путінського режиму, за своєю суттю є "троянським конем" Кремля, яких сюди посилає Росія. На його думкою, особливо їх дратує мовне питання.

Нагадаємо, Мухарський розкрив, як налаштувати населення Донбасу проти Росії.

Також Politeka писала, Мухарський заговорив про розпад України.