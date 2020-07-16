Природа змилосердилася над кримчанами і послала їм дощ, до якого ті виявилися не готові
Потужна злива, що накрила Сімферополь, перетворила вулиці столиці окупованого Криму на озера, передає Politeka.net з посиланням на соцмережі.
Блогер RoksolanaToday&Крым25% опублікувала на своїй сторінці в Twitter наслідки стихії і зазначила:
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«Будь-який дощ – і місто топить. Гавань законопалила зливову каналізацію наглухо. Ну немає в ГОСТах РФ поняття"ливнівки"».
Але навіть у цій ситуації люди знайшли позитив.
«Немає лиха без добра. Можна запастися водою на халяву, до наступного дощу», – написали під публікацією коментатори.
Тим часом «глава» окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив, що вже скоро проблема з водопостачанням столиці півострова буде вирішена. За його словами, Міноборони РФ веде трубопровід «Білогірськ – Сімферополь», по якому в місто буде надходити спочатку 15, а потім 50 тисяч кубометрів води на добу, чого цілком вистачить, щоб закрити потреби населеного пункту.
У той же час місцеві блогери зазначають той момент, що військові тягнуть труби для своїх потреб, а нібито турбота про людей, про яку кричить кремлівська пропаганда, – всього лише шоу.
Ми також писали про те, що блогер і прихильник анексії Криму Олександр Гірський поскаржився на ситуацію, яка склалася на півострові.
За його словами, в окупованому Росією Криму назріли проблеми, які місцева «влада» не може вирішити. А приїжджі росіяни після побаченого «срачника» можуть і повернутися знову на відпочинок.
Нагадаємо, Росія задіяла авіацію в Криму після повідомлень про вторгнення в Україну.
Також Politeka писала, що кримчани завили від нової екологічної катастрофи, кадри.
Крім того, колишній в'язень Кремля висловився про подачу води в Крим: "найбільша зрада".