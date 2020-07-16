Ось тобі і "рідна гавань"

Природа змилосердилася над кримчанами і послала їм дощ, до якого ті виявилися не готові

Потужна злива, що накрила Сімферополь, перетворила вулиці столиці окупованого Криму на озера, передає Politeka.net з посиланням на соцмережі.

Блогер RoksolanaToday&Крым25% опублікувала на своїй сторінці в Twitter наслідки стихії і зазначила:

Симферополь

Куйбышатник

пару дней тому

Любой дождь и город топит-гавань законопалила ливневки наглухо

ну нет в ГОСТах РФ понятия"ливневки" pic.twitter.com/lN3f6qBs41 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) July 15, 2020

«Будь-який дощ – і місто топить. Гавань законопалила зливову каналізацію наглухо. Ну немає в ГОСТах РФ поняття"ливнівки"».

Але навіть у цій ситуації люди знайшли позитив.

«Немає лиха без добра. Можна запастися водою на халяву, до наступного дощу», – написали під публікацією коментатори.

Тим часом «глава» окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив, що вже скоро проблема з водопостачанням столиці півострова буде вирішена. За його словами, Міноборони РФ веде трубопровід «Білогірськ – Сімферополь», по якому в місто буде надходити спочатку 15, а потім 50 тисяч кубометрів води на добу, чого цілком вистачить, щоб закрити потреби населеного пункту.

У той же час місцеві блогери зазначають той момент, що військові тягнуть труби для своїх потреб, а нібито турбота про людей, про яку кричить кремлівська пропаганда, – всього лише шоу.

Ми також писали про те, що блогер і прихильник анексії Криму Олександр Гірський поскаржився на ситуацію, яка склалася на півострові.

За його словами, в окупованому Росією Криму назріли проблеми, які місцева «влада» не може вирішити. А приїжджі росіяни після побаченого «срачника» можуть і повернутися знову на відпочинок.

Нагадаємо, Росія задіяла авіацію в Криму після повідомлень про вторгнення в Україну.

Також Politeka писала, що кримчани завили від нової екологічної катастрофи, кадри.

Крім того, колишній в'язень Кремля висловився про подачу води в Крим: "найбільша зрада".