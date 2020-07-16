Протести в Хабаровську, які не вщухають вже кілька днів, можуть охопити всю Росію

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук написав російський опозиційний політик Михайло Касьянов, передає Politeka.net.

За його словами, соціальний вибух в регіоні назрівав давно, і він має під собою кілька причин, головна з яких, мабуть, у тому, що в Кремлі потихеньку віддають землю хабарівців китайцям.

Так, спочатку Путін віддав Китаю 337 квадратних кілометрів російської території. В результаті дачні ділянки багатьох хабарівців опинилися в іншій державі.

Але на цьому епопея з землею не закінчилася.

«У 2018 році з Пекіном підписаний договір про передачу в оренду Китаю 3,5 млн га російської землі, включаючи деякі охоронювані природні зони. Китай отримав від Путіна право вести на ній сільськогосподарську діяльність, заготівлю ресурсів (близько 70% переданих територій — ліси) і забудову (дозволена майже на 60% переданої землі) протягом 50 років з можливістю автоматичного продовження договору», – пише Касьянов.

Мешканці регіону скаржаться також на розкрадання природних ресурсів і безконтрольну вирубку лісів у величезних масштабах.

Крім усього перерахованого, люди ображені на президента за те, що він переніс столицю Далекосхідного федерального округу у Владивосток.

Останньою краплею став арешт діючого губернатора Сергія Фургала, після чого громадяни вийшли на вулиці, щоб висловити своє невдоволення політикою глави РФ.

«З Хабаровська почалося те, що скоро спалахне по всій країні: стихійне невдоволення убогістю і безправ'ям регіонів. Хабаровськ показав всій країні реальний рівень довіри до чинної влади. Він втрачений повністю, так само, як і легітимність Путіна», – прогнозує опозиціонер.

Як відомо, масові акції протесту проходили всі вихідні і продовжилися у вівторок, 14 липня.

«Ми не бидло!», «Ми не боїмося — ми проти путінського режиму», «Хто знає, як ми живемо тут? Багатий край, а ми існуємо, ми виживаємо, люди всі в кредитах!» і т. д., - заявляють мешканці регіону.

Нагадаємо, Путіна понесло після масштабного "Майдану" в РФ.

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