Відомий український артист і письменник Антін Мухарський розкрив нову небезпеку в Україні

За його словами, більшість російських так званих лібералів, які змушені були ховатися в Україні від путінського режиму, за своєю суттю є "троянським конем" Кремля, яких сюди посилає Росія.

Про це він розповів журналістам видання Обозреватель.

"Безумовно, ситуація неоднозначна, але у мене склалося своя, можливо суб'єктивна думка. Під час активізації воєнних дій в 2014 році, ми особисто звільнили двох російських художників, які дотримувалися ліберальних поглядів і працювали в антиімперському контексті", - розповів він.

За його словами, особливо їх дратує мовне питання.

"І ось феномен: російські так звані ліберали, які приїжджають в Україну, через 3-6 місяців починають активно критикувати все, що відбувається в Україні. Вони проти уряду, вони проти президента, вони проти мовного закону. Питання мови для них взагалі дратівливе: "Навіщо вам ця мова? Навіщо ви піднімаєте це питання?". Тобто, вони, приїжджаючи сюди під виглядом дисидентів, однаково займають антиукраїнські позиції. Це "троянський кінь" Кремля", - вважає артист.

При цьому Мухарський впевнений, що рано чи пізно це може негативно позначитися на громадських настроях в Україні.

"Один раз у мене волосся дибки стали і досі стоять. Російські ліберали - це латентна небезпека. Така повільна отрута. Знаєте, як Наполеона роками труїли миш'яком, так і цей миш'як колись подіє в Україні", - підсумував письменник.

Нагадаємо, Мухарський розкрив, як налаштувати населення Донбасу проти Росії.

Також Politeka писала, Мухарський заговорив про розпад України.



