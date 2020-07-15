У Росії вирішили остаточно припинити будь-які заперечення з приводу того, що Крым – це вкрадена українська територія

Там заклики до відчуження територій РФ і насамперед Криму прирівняли до екстремізму. За відповідний законопроект проголосували 382 депутати Держдуми з 383.

Чим це загрожує українським політикам, розповів у своєму блозі на Фейсбуці відомий український політолог Олексій Голобуцький.

«Спікер Держдуми В'ячеслав Володін розширив коло потенційних злочинців за рахунок українських та інших іноземних політиків і державних діячів: "Заяви щодо Криму, які вони [українські депутати] будуть робити, призведуть до покарання за законами РФ. Ми зможемо вимагати екстрадиції їх в нашу країну», – пише автор.

Володін додав, що будь-які представники держави, Україна це, Прибалтика чи США, будуть «дуже серйозно каратися», якщо зроблять заяву щодо Росії.

«Ми маємо право вимагати їх екстрадиції, ми ці питання для себе в будь-якому випадку не залишимо без уваги, і скільки б не минуло часу, потім це все їм відгукнеться. Ми захищаємо свою цілісність, свою територію», – цитує Голобуцький заяву Володіна.

Найцікавіше, що після таких погроз росіян з боку українського керівництва не було абсолютно ніякої реакції.

«Поки не чутно ніяких заяв від Зеленського, Шмигаля, Разумкова, ВР в цілому. Немає вимог до міжнародних партнерів, ООН, ЄС і НАТО. Немає заяви про підготовку подання до суду. Немає попереднього звернення в Інтерпол щодо злочинної ініціативи РФ та можливого залучення агресором Інтерполу з вимогами екстрадиції іноземних громадян за цим "законом"», – констатує політолог.

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