В українців залишився один день, щоб потрапити в Угорщину

Україна потрапила до "червоної зони" Угорщини

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Сьогодні".

Так, у рамках боротьби з поширенням коронавірусу влада Угорщини вирішила посилити контроль на кордоні, залишивши карантинні заходи всередині країни на колишньому рівні.

За словами міністра угорського Кабміну Гергелі Гуляша, починаючи з середи, 15 липня, Будапешт вводить систему градації країн відповідно до епідеміологічної ситуацією в них. Країни умовно поділяються на "зелені", "жовті" та "червоні".

З країн "зеленої зони" можна буде в'їжджати без жодних обмежень. Після в'їзду з "жовтих" країн людям треба буде дотримуватись двотижневого карантину або здати два негативних ПЛР-тесту на COVID-19 за два дні. При цьому такі правила стосуватимуться як громадян "жовтих" країн, так і угорців, які звідти повернулись.

А от мешканцям країн з "червоної" зони, в яку потрапила і Україна (єдина країна-сусідка Угорщини), буде відмовлено у в'їзд. Також в "червону зону" увійшли такі країни як Албанія, Боснія і Герцеговина, Білорусь, Косово, Північна Македонія, Молдова, Чорногорія, країни Азії, Африки та Південної Америки.

На тлі цього, щоб встигнути потрапити в Угорщину, на українських пунктах пропуску вже утворилась величезна черга з автомобілів і людей. Наразі потрапити до Угорщини з України можна тільки через КПП "Захонь" - "Чоп (Тиса)" і "Берегшурань" - "Лужники".

Журналіст Віталій Глагола повідомив, що на першому пункті на виїзд з України вишикувалася черга з понад 200 автомобілів, а на пішохідному КПП "Лужанка" спостерігається масове скупчення мандрівників.

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