Президент Росії Володимир Путін буде всіма силами чіпляти за владу, навіть якщо йому доведеться змінити посаду

Про це екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов розповів в інтерв'ю "Обозревателю", передає Politeka.net.

Він припустив, що Володимир Путін не захоче кинути кермо правління Росією до останнього подиху. У той же час Ілля Пономарьов сумнівається, що лідер країни агресора весь залишок життя проведе на посаді президента.

"Я думаю, що Путін буде при владі до смерті Путіна. Питання тільки, по-перше, коли це станеться і, по-друге, як буде називатися його посада. Я не впевнений, що він буде залишатися на посаді президента Росії", – сказав колишній депутат.

Як вважає Ілля Пономарьов, Путін пересяде на позицію президента нової країни, яка утворюється після злиття Росії і Росії. Не виключено, що для нього придумають якусь іншу посаду.

"Абсолютно неважливо, як він буде називатися – він буде зберігати владу будь-якою ціною. Для нього вже занадто страшно йти. Тільки вперед ногами", – резюмував Пономарьов.

Варто відзначити, що 4 липня росіяни проголосували за зміни в Конституцію РФ, які дозволять Володимиру Путіну займати посаду президента ще два терміни поспіль.

Нагадаємо, Путін втратив ядерну ракету, починається секретна операція.

Як повідомляла Politeka, у Путіна вирішили опуститися на дно заради страшної знахідки.

Також Politeka розповідала, у Путіна з'явився новий план по Україні.