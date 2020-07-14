Президент Росії Володимир Путін буде всіма силами чіпляти за владу, навіть якщо йому доведеться змінити посаду
Про це екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов розповів в інтерв'ю "Обозревателю", передає Politeka.net.
Він припустив, що Володимир Путін не захоче кинути кермо правління Росією до останнього подиху. У той же час Ілля Пономарьов сумнівається, що лідер країни агресора весь залишок життя проведе на посаді президента.
"Я думаю, що Путін буде при владі до смерті Путіна. Питання тільки, по-перше, коли це станеться і, по-друге, як буде називатися його посада. Я не впевнений, що він буде залишатися на посаді президента Росії", – сказав колишній депутат.
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Як вважає Ілля Пономарьов, Путін пересяде на позицію президента нової країни, яка утворюється після злиття Росії і Росії. Не виключено, що для нього придумають якусь іншу посаду.
"Абсолютно неважливо, як він буде називатися – він буде зберігати владу будь-якою ціною. Для нього вже занадто страшно йти. Тільки вперед ногами", – резюмував Пономарьов.
Варто відзначити, що 4 липня росіяни проголосували за зміни в Конституцію РФ, які дозволять Володимиру Путіну займати посаду президента ще два терміни поспіль.
Нагадаємо, Путін втратив ядерну ракету, починається секретна операція.
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