Президент Росії Володимир Путін буде всіма силами чіпляти за владу, навіть якщо йому доведеться змінити посаду

Про це екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов розповів в інтерв'ю "Обозревателю", передає Politeka.net.

Він припустив, що Володимир Путін не захоче кинути кермо правління Росією до останнього подиху. У той же час Ілля Пономарьов сумнівається, що лідер країни агресора весь залишок життя проведе на посаді президента.

Путін

"Я думаю, що Путін буде при владі до смерті Путіна. Питання тільки, по-перше, коли це станеться і, по-друге, як буде називатися його посада. Я не впевнений, що він буде залишатися на посаді президента Росії", – сказав колишній депутат.

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Як вважає Ілля Пономарьов, Путін пересяде на позицію президента нової країни, яка утворюється після злиття Росії і Росії. Не виключено, що для нього придумають якусь іншу посаду.

"Абсолютно неважливо, як він буде називатися – він буде зберігати владу будь-якою ціною. Для нього вже занадто страшно йти. Тільки вперед ногами", – резюмував Пономарьов.

Варто відзначити, що 4 липня росіяни проголосували за зміни в Конституцію РФ, які дозволять Володимиру Путіну займати посаду президента ще два терміни поспіль. 

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