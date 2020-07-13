Російська актриса і легенда радянського кіно Лія Ахеджакова розкритикувала владу РФ

Вона вважає огидним участь колег в агітрекламі і добровільну співпрацю з владою РФ, а також переконана, що голосування за поправки до Конституції Росії були лише фікцією.

Про це вона розповіла в інтерв'ю «Собеседнику».

Ахеджакова вважає, що пропаганда «розбестила людей, у яких недостатньо освіти та людського досвіду», далеких від літератури, театру, тих, хто «задовольняється якоюсь нісенітницею і повною профанацією».

«Здавалося б, всі вчилися в школі і у нас стільки людей з вищою освітою, але шар оболванених людей – величезний. І це заслуга, між іншим, нашого телебачення, яке не гребує пропагандою», — вважає актриса.

Зірка радянського кіно негативно ставиться до співпраці колег з владою і їх участі в агітаційних акціях. Актриса уточнює, що в сучасній Росії режисер театру часто змушений йти на «угоду» з можновладцями, щоб отримати фінансування, утримувати колектив і уникнути непотрібних перевірок, організованих з метою тиску.

«Все одно виграє той, хто підраховує голоси. Очевидно ж, що все було вирішено заздалегідь. Але різні думки – це не розкол. Просто ми не знаємо, яку брати зброю. Я кілька разів була на мітингах вже після Болотної, там були такі чудові люди! Але влада весь час вигадує нові залякування», — зазначила артистка.

Вона зазначила, що учасники агитреклами ризикують своєю репутацією, але часто це їх не бентежить.

«Іноді ти змушений стати «довіреною особою» тому, що за тобою величезний колектив, який треба годувати. Але коли це за покликом серця, тоді це омерз… недобре… Тими, хто знімається, явно рухає якась потреба. Вони цю Конституцію в труні бачили, вони її ніколи не читали і не прочитають, поки їх не звинуватять, що вони обікрали Міністерство культури», — зазначила актриса.

Нагадаємо, що Ахеджакова вивела на чисту воду пропагандистів Кремля.

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