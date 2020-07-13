Блогер і прихильник анексії Криму Олександр Горний пожалівся на ситуацію, яка склалася на півострові

За його словами, в окупованому Росією Криму назріли проблеми, які місцева "влада" не може дозволити. А "понаїхавші" росіяни після побаченого "срачника" можуть і повернутися знову на відпочинок.

Про це він написав у блозі на "Ехо Москви".

Він вказав, що в розпал сезону півострів зустрічає російського туриста високими цінами і поганим сервісом.



"Що нам готує нинішній туристичний сезон? Однозначно зростання цін на все. Місцеві торгаші побачивши табуни материкових росіян мчать на кримські курорти вирішили заробити, та так, що багато туристів в наступному році однозначно не поїдуть, якщо відкриють Туреччину і Європу. Кримський срачник з запахом шаурми і чебуреків, зливається в море лайном – запам'ятається багатьом", – написав він.

Горний вказав, що поки при владі перебувають окупанти, то український півострів і далі буде "перетворюватися в гадючник, забудований шалманами".

"Подивіться на Феодосію. Місто і феодосійський район, куди входить Коктебель просто знищили за останній час. Нинішній ситиманагер рідкісний олень. Всі це розуміють, включаючи Аксьонова (Сергій Аксьонов, "глава" Криму – Ред.), але ситуація зависла. Чому? Відповідь проста – по качану і по капусті", – додав він.

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