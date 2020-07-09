Скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський зробив скандальну заяву про Україну
Його слова передає "КП".
За його словами, РФ не нападали на Україну, а лише "допомогла жителям Криму і Донбасу звільнитися". Більш того, одіозний політик упевнений, що на сході України воює народ Донбасу.
Путін готовий відмовитися від захопленого Донбасу, озвучені умови: "Втомився терпіти"
Нова індексація пенсій: кому чекати щедрих надбавок до виплат, "до 5000 гривень..."
Мокра Анастасія Квітко пограла принадами на камеру, купальник нічого не приховав: "Кращий вид"
Екс-солістка "Серебро" в купальнику запаморочила голову смачними об'ємами: "Помацати б"
"Офіційно Росія ні в якій війні не бере участь. Всі. Але можемо допомогти", - заявив Жириновський.
У своєму стилі він озвучив "бажання" всіх українців, які нібито заглушуються пропагандою.
"Впевнений, що 90% жителів України чекають того часу, щоб вранці вивісити на всіх будинках та балконах державний прапор Росії. Якби не жорстокі репресії, яким ви піддаєте там не тільки за російський прапор, але і за георгіївську стрічку. Звичайно, пропаганда дозволяє сварити людей, викликати ненависть. Адже У нас теж спершу полюбили більшовиків, потім стали їх недолюблювати. Спершу полюбили демократів, тепер ненавидять їх. Це тимчасово. Це пройде. Народи не повинні один одного ненавидіти", - заявив Жириновський.
Варто відзначити, що Жириновський раніше заявляв, що Україна обов'язково увійде до складу Російської Федерації.
Більш того, депутат нелегітимної Державної думи додав, що українці нібито давно самі мріють про це.
За його словами, українці нібито втомилися від того, що діється в Україні і їм дуже потрібна допомога РФ, тому кожен буде радий, коли "возз'єднаються російський та український народ".
Нагадаємо, що Жириновський в приступі істерики «зменшив» Україну до трьох міст
Як повідомляла Politeka, Жириновський знайшов винних всіх бід Росії в Україні і поплатився.
Також Politeka писала, несамовитий Жириновський знайшов нового ворога на карті світу.