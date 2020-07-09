Скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський зробив скандальну заяву про Україну

Його слова передає "КП".

За його словами, РФ не нападали на Україну, а лише "допомогла жителям Криму і Донбасу звільнитися". Більш того, одіозний політик упевнений, що на сході України воює народ Донбасу.

"Офіційно Росія ні в якій війні не бере участь. Всі. Але можемо допомогти", - заявив Жириновський.

У своєму стилі він озвучив "бажання" всіх українців, які нібито заглушуються пропагандою.

"Впевнений, що 90% жителів України чекають того часу, щоб вранці вивісити на всіх будинках та балконах державний прапор Росії. Якби не жорстокі репресії, яким ви піддаєте там не тільки за російський прапор, але і за георгіївську стрічку. Звичайно, пропаганда дозволяє сварити людей, викликати ненависть. Адже У нас теж спершу полюбили більшовиків, потім стали їх недолюблювати. Спершу полюбили демократів, тепер ненавидять їх. Це тимчасово. Це пройде. Народи не повинні один одного ненавидіти", - заявив Жириновський.

Варто відзначити, що Жириновський раніше заявляв, що Україна обов'язково увійде до складу Російської Федерації.