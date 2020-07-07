Перша жінка-космонавт у світі Валентина Терешкова назавжди увійде в російську історію як ініціатор «обнулення» Путіна

Як відомо, у березні депутат Держдуми РФ запропонувала внести до Конституції поправки, які дозволять російському президенту переобиратися до 2036 року. За цим послідував скандальний референдум і, як результат, – отримання Путіним права керувати Росією ще не один термін, передає Politeka.net.

Відтоді у частини росіян, які не в захваті від політики РФ, ім'я Терешкової асоціюється зовсім не з підкоренням космосу. А пам'ятник цій жінці в Челябінську, де вона зображена у кріслі в скафандрі, притискаючи до себе шолом, і зовсім викликав шквал насмішок у соціальних мережах.

Знімки опублікувала на своїй сторінці в Twitter блогер під ніком Аpril.

При першому погляді на фото здається, що перед очима – скульптура вагітної жінки. Ба більше, місцеві жителі внесли свої елементи «декору», поклавши листочок з написом «Конституція», дві гвоздики і примостив поруч пару бульбашок зеленки. Мабуть, таким чином місцеві висловили свою думку з приводу «історичної місії» Терешкової.

«Вагітна шоломом?», «Нулем нашим», «Геній створив. Спочатку здалося, що вона вагітна», «Тонка робота. Рука майстра. Віртуозне володіння рашпілем, киянкою і зубилом», «і пару матів - справжній цвях у творінні...», «Тершкова, вагітна шоломом...», «Лоб зеленкою намазати не здогадалися», «Притиснутий до живота шолом символізує зародження поправки обнулення», «Поруч обнульониш прямо проситься. Бажано, в такому ж високохудожньому стилі», «Саботаж скульптурний», «Пам'ятник: Вагітна жінка просить милостиню», – іронізують коментатори.

Валентина Терешкова здійснила свій політ 16 червня 1963 року. 8 червня 1964 року у неї народилася дочка Олена.

У 2011 році вона була обрана депутатом Державної думи Росії від партії «Єдина Росія» по ярославському регіональному списку. 10 березня 2020 року при обговоренні в Держдумі поправок до Конституції Росії Терешкова запропонувала прибрати обмеження щодо кількості президентських термінів.

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